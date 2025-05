Lexa se emociona ao relembrar perda da filha: "É uma dor insuperável"

Na noite desta segunda-feira (5), Lexa emocionou o Brasil ao abrir o coração. Durante sua participação no programa Conversa com Bial, a cantora falou pela primeira vez com profundidade sobre a perda da filha Sofia, que faleceu três dias após o nascimento. Visivelmente tocada, ela não segurou as lágrimas ao relatar o luto que ainda carrega.

“Nessas horas a gente está tão machucada, sente tanta dor, e para as pessoas que falam que entendem a minha dor, eu digo: ‘Você não vai entender.’ E nem quero que você entenda porque eu provo de uma dor muito grande. Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor”, confessou Lexa, quebrando o silêncio sobre um trauma que até hoje reverbera em sua vida.

A cantora contou que, no auge do desespero, cogitou apagar todas as fotos de Sofia das redes sociais. Foi a mãe dela, Darling, quem impediu que esse gesto impulsivo se concretizasse, guardando consigo um símbolo precioso: a pequena touca da neta.

“Lembro que quando carreguei a Soso na incubadora, a primeira vez que a carreguei, ela tinha tido duas paradas cardíacas. Ali eu já sabia: ‘Pega a Sofia agora porque ela não vai resistir mais’”, relembrou, em um dos momentos mais comoventes da entrevista.

“Peguei minha filha pela primeira vez, peguei para sentir o pesinho dela, e olhei para cada detalhe dela. Virei as costas, deixei minha filha para trás, e disse: ‘Eu não quero ver mais nada!’”, relatou Lexa, visivelmente emocionada.

A artista também destacou o papel fundamental do parceiro Ricardo nesse momento sombrio, mas aproveitou para reconhecer a força de tantas mulheres que passam por perdas semelhantes sozinhas.

Com voz trêmula, Lexa confessou que só agora sente forças para homenagear Sofia em sua arte. Ela lança uma nova música dedicada à filha que se foi cedo demais. Um tributo carregado de dor, amor e saudade.