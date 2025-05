MC Guimê será pai pela primeira vez: "Maior sonho realizado"

O cantor MC Guimê surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (8/5) ao anunciar, nas redes sociais, que será pai pela primeira vez. Ao lado da noiva, a modelo Fernanda Stroschein, ele revelou a chegada do primeiro filho do casal em uma publicação com clima de pura emoção.

O casal, que está junto há pouco mais de um ano, escolheu um jeito criativo e simbólico para dividir a notícia com o público. Em um vídeo postado nos perfis oficiais, Guimê e Fernanda aparecem usando bonés com os dizeres “mom” e “dad”, mãe e pai, em inglês, enquanto mostram o teste de gravidez positivo e um delicado sapatinho de bebê, simbolizando a nova fase que se inicia.

Na legenda da publicação, os dois compartilharam o que sentiram ao descobrir a gravidez: “O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais!!! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa benção com vocês!”

O relacionamento de Guimê e Fernanda foi assumido publicamente em março de 2024. Em abril, o cantor surpreendeu a amada com um pedido de casamento romântico, selado com um anel e um beijão que deixou a internet em polvorosa. O novo romance marcou o recomeço de Guimê após o fim do casamento com a cantora Lexa, encerrado em setembro de 2023.