Angélica revela arrependimento sobre exposição de Eva nas redes sociais

Aos 49 anos, Angélica se mostra tão vulnerável à vida de mãe quanto qualquer outra. Em participação no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, ela abriu o coração sobre o dilema de criar filhos em plena era digital. Em especial, falou com sinceridade sobre o arrependimento em relação à caçula, Eva, de 12 anos.

Mãe também de Joaquim, 21, e Benício, 17, Angélica relembrou as insistências de Eva para ganhar acesso às redes sociais e confessou que, no fim, “se rendeu pelo cansaço”. “Hoje, eu falo que errei com a Eva. Eu tinha que ter segurado mais a questão das redes sociais”, disse a apresentadora, reconhecendo que permitiu um espaço que hoje reconsidera.

No bate-papo descontraído, ela abordou a culpa que assombra muitos pais modernos: “É um jogo de empurra: eu dizia ‘amanhã’, e ela dizia ‘por favor, mãe!’, até que eu não aguentei mais.” Angélica descreveu o impacto de ver a filha imersa em um mundo em que “curtidas” valem mais que abraços. “Você se pergunta se fez o suficiente, se falou o bastante, se deu limites na hora certa.”

As lembranças de uma infância sem telas fizeram a apresentadora refletir: “Na minha época, a gente brincava na rua. Hoje, a criança vive no celular. Como dosar isso?” Flávia e Giulia, que acompanham de perto o crescimento de Eva, endossaram a dificuldade de manter o equilíbrio em casa — e reforçaram que o sentimento de culpa não está sozinho nessa jornada.

Angélica também revelou estratégias que tem com os filhos como horários rígidos de desconexão, monitoramento de aplicativos e rodízio de tarefas que não envolvem tecnologia. “Não tem receita, mas tem disciplina”, afirmou, concluindo que o maior aprendizado é entender que, em educação, mais vale o “ainda não” do que o “tudo bem”.