Sensitiva revela o caminho espiritual de Paulo Gustavo

Três anos após sua partida, Paulo Gustavo segue em um processo de cura e acolhimento no plano espiritual. A revelação é da sensitiva Michelle Castro, mais conhecida como Dona do Destino, que afirma ter recebido mensagens sobre o atual estado espiritual do humorista. Segundo ela, apesar do amor que o cercava em vida, a transição ainda exige cuidado, paciência e preparo.

“Foi encaminhado à egrégoras de cura para reparos e alinhamentos após desencarnar. Embora tenha vivido momentos angustiantes e de intenso sofrimento, hoje se encontra em tratamento espiritual.”

Michelle explica que o ator ainda mantém vínculos profundos com pessoas e experiências do plano físico, o que tem tornado o desligamento mais lento. “Ele ainda está muito conectado a coisas materiais e ainda existe uma dor em relação aos entequeridos, principalmente os que eram mais próximos, marido, filhos, mãe, amigos muito próximos.”

A médium afirma que o amor e a saudade dos que ficaram também exercem um papel nesse processo. “Ele é muito lembrado e muito chamado por algumas pessoas próximas e isso dificulta muito o processo de desligamento do plano terreno, embora já haja uma melhor compreensão e aceitação por parte dele em relação a seu desencarne.”

Apesar dos desafios, há uma missão espiritual no horizonte. “Ele está aos cuidados espirituais de mentores e guias para que ele seja preparado com o objetivo de fazer futuramente trabalhos espirituais envolvendo crianças.”

Entretanto, Michelle reforça que Paulo Gustavo ainda precisa de tempo para concluir seu próprio caminho de cura. “Até que ele possa prestar serviços de auxílio espiritual, ainda precisa de muito auxílio para sua própria cura e desconexão do plano material.”

Segundo ela, o humorista carrega uma energia rara e generosa, voltada ao acolhimento infantil. “Ele tem grande potencial para trabalhos espirituais importantes, principalmente no campo das crianças que precisam de amparo e orientação tanto no plano físico quanto espiritual.”