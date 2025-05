Quem é Antonela Braga, influenciadora e pivô da polêmica na família Huck?

O clima nas redes sociais ficou tenso esta semana com o barraco envolvendo a influencer Antonela Braga, de 16 anos, e Duda Guerra, namorada de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. A confusão começou quando Antonela enviou pedido de amizade ao jovem de 17 anos, despertando ciúmes em Duda, que não hesitou em confrontar publicamente a colega. Em poucos minutos, a briga teen viralizou e levantou uma pergunta entre internautas: afinal, quem é Antonela Braga?

Nascida no Rio de Janeiro, Antonela se mudou ainda criança para Minas Gerais, em Juiz de Fora. Mais tarde, aconselhadas por uma taróloga que elogiou seu signo de Peixes, “você só cresce perto da água”, teria dito, mãe e filha retornaram à capital fluminense. Hoje, Antonela reúne quase 2 milhões de seguidores no Instagram e 4 milhões no TikTok, onde compartilha seu dia a dia, dicas de maquiagem, treinos e viagens com amigos.

Em vídeo publicado no TikTok, a influencer respondeu às acusações de Duda Guerra, afirmando que apenas seguia Benício “por curiosidade”, assim como faz com outros famosos. “Fiquei surpresa depois de tudo que a gente viveu, de eu ter ajudado ela e ter ficado ao seu lado quando ela começou, com 15 mil seguidores. Era muito benéfico para ela ficar do lado das maiores”, rebateu Antonela, lembrando que já auxiliara Duda no início de sua trajetória online.

Sobre o momento do confronto, Antonela foi direta: “Ela chegou em mim na frente de todo mundo e falou: ‘Por que você está seguindo meu namorado?’. O namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, eu trabalho com internet, e me dá curiosidade saber da vida de pessoas nesse meio! Assim como sigo o Cauã Reymond. Por isso estou dando em cima dele?”, ironizou.