Bad Bunny: ingressos esgotam rapidamente após abertura de vendas no Brasil

O fenômeno global Bad Bunny finalmente colocou o Brasil em seu radar, e os fãs brasileiros responderam com uma verdadeira corrida aos ingressos. Na manhã desta quinta-feira, a Ticketmaster abriu as vendas para o show no Estádio do Morumbi, em São Paulo, mas em questão de minutos todos os bilhetes haviam desaparecido.

Os ingressos foram disponibilizados às 10h, tanto no site oficial da Ticketmaster quanto presencialmente, sem taxa de serviço, nas bilheterias do Morumbi, abertas das 11h às 17h. A expectativa era tamanha que, assim que entrou no ar, o sistema de vendas abriu uma fila enorme, deixando fãs aflitos diante da tela e alguns frustrados pela falta de lugar.

Aos 31 anos, Bad Bunny, que começou a carreira em 2016 e explodiu nas paradas com álbuns como YHLQMDLG e El Último Tour Del Mundo, alcançou o 11º lugar no Billboard 200 dos EUA e conquistou o continente com seu estilo inconfundível. Mas o Brasil, até então, só podia sonhar com a energia de seus shows. Agora, o país viu o desejo se transformar em decepção: ingressos voaram literalmente em questão de minutos.

Em grupos de fãs e redes sociais, o desespero toma conta. Muitos relatam que, ao encarar a fila, receberam a mensagem de esgotado antes mesmo de escolher o setor.