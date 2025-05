Marrone sofre queda feia em show e é levado às pressas ao hospital

Marrone, da dupla Bruno & Marrone, caiu do palco durante uma apresentação em Goiânia na noite deste sábado (10) enquanto participava do projeto Inevitável. A queda foi registrada por fãs presentes no local e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando apreensão sobre o estado de saúde do cantor sertanejo.

Minutos depois do acidente, a equipe de Marrone emitiu uma nota ao portal LeoDias informando que ele foi levado com urgência ao Hospital Albert Einstein, em Goiânia. “De acordo com familiares, Marrone está com ferimentos leves e foi submetido a exames. Ele passa bem, e seguirá em observação nas próximas 48 horas. Agradecemos o carinho dos fãs”, diz o comunicado.

Mesmo com a nota tranquilizadora, o clima de tensão ainda paira entre os admiradores do artista, especialmente após relatos de que a queda foi de uma altura considerável. “Foi um baque, ele desapareceu na hora”, comentou um dos presentes no show, nas redes sociais. Vídeos do momento do acidente mostram o cantor andando próximo à beira do palco segundos antes de escorregar e sumir da vista do público.

Apesar da equipe afirmar que Marrone está bem, os médicos optaram por deixá-lo em observação nas próximas 48 horas para acompanhar possíveis reações. Até o momento, não há informações sobre alterações na agenda da dupla, mas fãs aguardam um posicionamento sobre os próximos compromissos.