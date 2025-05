Guilherme Leonel anuncia fim do casamento com Nakamura: "Vocês vão saber"

Nesta segunda-feira (12), Guilherme Leonel, conhecido por sua atuação e vida discreta ao lado de Carol Nakamura, anunciou o fim do casamento com a atriz e bailarina. Em um desabafo publicado no Instagram, o ator abriu o coração e não economizou nas palavras ao expor mágoas profundas vividas ao longo da relação.

"Eu me joguei na sua vida… Vivi intensamente por nós, lutei com todas as forças que tinha e não tinha", escreveu Leonel, logo no início do texto. Em um relato pessoal e direto, o ator revelou que enfrentou noites em claro, crises emocionais e que até chegou a desenvolver síndrome do pânico e depressão. Segundo ele, a razão? O peso de sustentar uma relação que só era bonita nas redes sociais.

Ao falar sobre a rotina do casal, o ator foi ainda mais enfático. "Enquanto você estava sentada mexendo no celular... eu sempre fiz questão de ser o homem da casa, e solucionar TUDO", relatou, indicando uma dinâmica desigual no relacionamento. A situação chegou ao limite com o que ele define como o “último pagamento”: a ingratidão.

Sem revelar detalhes do que levou, de fato, à separação, Guilherme deixou no ar que uma reviravolta pode estar por vir. "Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem", disparou, alimentando a curiosidade do público e dos fãs que acompanham o casal desde o início do relacionamento.

Guilherme e Carol oficializaram a união em novembro de 2020, numa cerimônia intimista em Búzios, no litoral do Rio. Apesar de não terem tido filhos biológicos, chegaram a adotar uma criança de 12 anos, que depois voltou para a casa da mãe biológica.