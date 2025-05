Conta oficial do Globoplay é invadida e todos os posts são deletados

Na manhã desta segunda-feira (12), o perfil oficial do Globoplay no Instagram teve todas as publicações apagadas. A foto de perfil foi removida e a biografia também foi deletada.

"Marketing ou invasão?", questionou um internauta no X, antigo Twitter. Outro disparou: "Globoplay foi hackeado ao vivasso".

Com mais de 4 milhões de seguidores, a conta só ficou com um post preto, com a mensagem de "perfil invadido"

"Será que vem série nova por aí? Ou alguém passou dos limites?", usuários respondem nos comentários da única postagem até o fechamento desta matéria.

Até agora, nenhuma nota oficial foi divulgada.