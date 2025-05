Padre Fábio de Melo foi humilhado em uma cafeteria em Joinville

Padre Fábio de Melo, conhecido por sua postura serena e carismática, se viu no centro de uma polêmica que terminou em demissão, constrangimento público e muitas reflexões.

Tudo começou quando o sacerdote percebeu que os potes de doce de leite sem açúcar tinham um valor diferente no caixa do que o que estava indicado na prateleira. Até aí, nada fora do comum. Mas o que veio depois surpreendeu: o padre foi duramente destratado pelo gerente do local, atitude que ele não deixou passar despercebida. “Eu não teria nenhum problema de pagar o preço mais caro, mas aquela grosseria foi extremamente desnecessária”, desabafou Fábio ao portal LeoDias.

O vídeo em que ele relata o episódio rapidamente viralizou, e a pressão da opinião pública fez com que a cafeteria em questão tomasse uma atitude drástica: o desligamento imediato do funcionário envolvido. “Eu lamento mesmo que ele tenha sido demitido. Acho que ele merecia uma outra chance, caso não tivesse um histórico de reclamações”, ponderou o religioso, que também afirmou que não tinha a intenção de prejudicar o profissional.

A cena descrita por Fábio de Melo inclui gritos, constrangimento público e a ausência de um pedido simples de desculpas. “A educação salva qualquer situação, mas não foi a maneira como ele escolheu nos tratar”, completou o padre. O episódio também reacendeu o debate sobre os direitos do consumidor — segundo a legislação, em caso de divergência de preços, o cliente deve pagar o menor valor anunciado.

A rede Havanna, responsável pela unidade, emitiu nota lamentando o ocorrido e prometendo reforçar os treinamentos com a equipe. “Informamos também que o colaborador envolvido no ocorrido já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários”, disse o comunicado.