Após queda em show, Marrone recebe alta: "Seguirá de repouso"

Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, deixou os fãs em choque após cair do palco durante uma apresentação no último sábado (10/05), em Goiânia. A cena gerou preocupação imediata e o cantor foi levado ao hospital, onde permaneceu internado sob observação.

Nesta terça-feira (13/05), a equipe do artista confirmou que ele já recebeu alta e vai continuar a recuperação em casa, com expectativa de liberação médica completa nos próximos dias. “Informamos que Marrone recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira (13/05). Marrone passa bem e seguirá de repouso em casa. No início da próxima semana pode receber alta médica completa. O cantor estava internado devido a uma queda no palco, que sofreu no final do show de Bruno & Marrone em Goiânia, no último sábado (10/05)”, informou o comunicado oficial.

A imagem do cantor se desequilibrando e desabando do palco rodou as redes sociais e preocupou os admiradores que acompanham a carreira da dupla há décadas. Muitos chegaram a temer algo mais grave, mas, para alívio geral, o acidente não deixou sequelas maiores.

Enquanto Marrone se recupera, Bruno seguirá firme na estrada. A agenda da dupla não será cancelada: “A agenda de shows da dupla Bruno & Marrone segue sem alterações, com as próximas apresentações no dia 15, em Palmas/TO, e 17 em Recife/PE, realizadas somente por Bruno”, completou a nota.