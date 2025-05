Andressa Urach perde conta com 5 milhões: "Sou especialista em recomeços"

A ex-modelo e estrela do conteúdo adulto Andressa Urach enfrentou mais um baque em sua trajetória nas redes sociais, seu perfil no Instagram, que acumulava mais de cinco milhões de seguidores, foi desativado repentinamente. Mas quem achou que ela iria se abalar, errou feio.

“Minha conta com mais de cinco milhões de seguidores foi desativada, mas sou especialista em recomeçar. Então segue a minha nova conta aí que absolutamente nada vai me parar. Mamãe é especialista em recomeços, segue aí”, declarou Urach, que já ultrapassou os 30 mil seguidores em seu novo perfil, em menos de 24 horas.

A reação da web, como sempre, foi uma mistura de apoio incondicional e teorias conspiratórias. “Foi nada, ela mesmo desativou pra ganhar novos seguidores”, disparou uma seguidora desconfiada. “Você é única, rainha, vai conseguir muito mais que cinco milhões porque a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira!”, comentou outra, cheia de fé.

Entre um recomeço e outro, Urach ainda encontrou tempo para surpreender com um pedido direto aos fãs: ela quer engajamento político. Usando os stories da nova conta, a loira disparou: “Atenção! Pessoal de SP que ainda não regularizou seu título, regularize porque ano que vem o exército da Andressa Urach tá vindo com tudo! Combater todos os tipos de preconceitos e colocar ordem nesse país! Orgulho de fazer parte disso Coração a mil”.

A fala confirma o que ela já havia antecipado anteriormente: sua vontade de se lançar na política. “Aos meus seguidores e às pessoas que gostam de mim e concordam com as coisas que eu acredito, gostaria que vocês me indicassem quais os partidos que vocês acham que eu devo fazer parte, porque eu vou ter reuniões com outros partidos”, revelou a artista.