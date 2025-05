Tati Machado perde o filho na reta final da gravidez: "Momento mais difícil"

A apresentadora Tati Machado perdeu o bebê que esperava com o marido, Bruno Monteiro, na reta final da gravidez. Grávida de 33 semanas, Tati aguardava a chegada de Rael, primeiro filho do casal, que agora parte sem conhecer o mundo aqui fora.

A notícia foi divulgada oficialmente por sua equipe em uma publicação comovente nas redes sociais. O comunicado informa que as causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas confirma que Tati precisou enfrentar um dos momentos mais dolorosos da maternidade, o trabalho de parto para dar à luz um bebê já sem vida.

“Neste momento de dor profunda, contamos com o carinho e a compreensão de todos. As investigações médicas estão em andamento para entender o que aconteceu com o pequeno Rael”, dizia a nota publicada pela equipe da comunicadora, que rapidamente gerou comoção entre colegas de profissão e fãs.

Tati, que vinha compartilhando a doce espera com seus seguidores, mostrando detalhes do enxoval e a emoção de cada ultrassom, agora enfrenta o luto sem respostas definitivas. O que era para ser um mês de celebrações, tornou-se um capítulo de tristeza irreparável na vida do casal.