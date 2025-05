Brunna Gonçalves surge após nascimento de Zuri: "Tô em êxtase até agora"

Horas após o nascimento da filha, Zuri, a influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, apareceu nas redes sociais em um momento de pura emoção. A esposa da cantora Ludmilla falou com os seguidores diretamente do hospital nos Estados Unidos, onde a bebê veio ao mundo nesta quarta-feira, 14 de maio. O reencontro com os fãs foi marcado por lágrimas, sorrisos e uma confissão comovente: “Eu acho que eu tô em êxtase até agora”.

Brunna revelou que o parto foi uma montanha-russa de sentimentos. “Meu Deus, que loucura, que loucura que foi o dia de hoje. Sem palavras, depois eu venho aqui contar detalhes para vocês. Tudo, relato do parto… Ela já mamou, mamou muito inclusive… Linda da mãe”, contou, visivelmente emocionada, ainda deitada no leito hospitalar.

O nascimento de Zuri foi anunciado com uma declaração apaixonada nas redes do casal: “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025”.

O momento é ainda mais simbólico para Brunna e Ludmilla, que passaram pelo processo de fertilização in vitro (FIV) com o método ROPA, uma técnica que permite que ambas compartilhem a gestação de forma biológica. O óvulo de Ludmilla foi fecundado com sêmen de doador e implantado no útero de Brunna, que carregou a pequena Zuri até o nascimento.