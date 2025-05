Zuri: filha de Ludmilla e Brunna chega ao mundo já com cidadania americana

O nascimento de Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (14), e não foi apenas pela fofura do momento. A bebê nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e já chegou ao mundo com um diferencial que tem se tornado tendência entre filhos de celebridades: a dupla cidadania.

A escolha do casal não foi por acaso. Ter a filha em território americano garante à pequena Zuri o tão cobiçado passaporte vermelho dos Estados Unidos, sinônimo de liberdade para viajar, estudar e viver no exterior com vantagens que brasileiros só sonham em ter. De quebra, ela terá acesso facilitado ao sistema de saúde e educação norte-americano no futuro.

A decisão de Lud e Brunna segue um movimento crescente entre famosos brasileiros que optam por dar à luz fora do país como estratégia de futuro para os filhos. A escolha por Miami, cidade queridinha dos brasileiros nos EUA, une conforto, infraestrutura hospitalar de excelência e discrição — tudo o que um parto de celebridade pede.

“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveram as mamães nas redes sociais, ao publicar a primeira imagem segurando a mãozinha da filha.

A avó materna, Mirian Gonçalves, embarcou para os Estados Unidos um dia antes do parto. Ela publicou uma foto na chegada a Miami, após viajar em um voo de primeira classe para acompanhar de perto o momento histórico da família.

Zuri, que significa “bela” em sua origem africana, nasce em solo americano com direitos garantidos desde o primeiro choro.