Após CPI, Virginia revela que "se entendeu no off" com senadora

A influenciadora Virginia Fonseca, chamada a prestar esclarecimentos em Brasília por conta de sua ligação com sites de apostas, enfrentou uma situação desconfortável ao ser confrontada com um vídeo antigo exibido pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Visivelmente incomodada com a gravação, na qual aparece promovendo a empresa Esportes da Sorte, Virginia não escondeu o incômodo com a abordagem da relatora da comissão. Mas, longe das câmeras, tudo mudou. “No final, eu dei um leve estressezinho com a Soraya, mas depois a gente conversou no off. Pedi desculpas para ela. É que a gente fica um pouco exaltado nessas situações. Foi a primeira vez, espero que a última”, contou nos Stories.

Em outro trecho, Virginia se desculpou publicamente pelo momento de tensão. “Quero pedir desculpas, mais uma vez, por ter me estressado. Esse vídeo foi gravado logo que fechei contrato com a empresa, e na época não havia exigências do Conar [Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária]”, justificou.

A empresária está entre os nomes investigados pela comissão por conta da divulgação de casas de apostas nas redes sociais. O caso levanta um intenso debate sobre a responsabilidade de influenciadores e a regulamentação da publicidade voltada ao público jovem.