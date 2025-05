Ex de Cauã Reymond foge de perguntas: "É forte atrás do celular"

A modelo Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond foi abordada por um repórter do programa fofocalizando, a ruiva se esquivou das perguntas, fugiu da entrevista e gerou revolta ao vivo nos estúdios da atração.

O repórter Rodrigo Assis tentou uma abordagem leve, começando com elogios: “Só um minutinho. Você está linda, queria falar do seu look”. Mas Mariana foi categórica: “Desculpa, eu não vou poder (falar), mas eu amo, sou fã! Beijo, obrigada”. Mesmo com insistência, ela respondeu apenas: “Eu não posso, mas obrigada” e finalizou com uma frase que não passou despercebida: “Essa bandeira já tá levantada”.

Mais um capítulo da novela Cauã Reymond! Rodrigo Assis tentou conversar com Mariana Goldfarb sobre a polêmica envolvendo o nome do ex Cauã, mas a influenciadora não quis falar sobre! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/vSauzqM0GK — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 14, 2025

A tentativa frustrada de entrevista aconteceu após uma sequência de indiretas publicadas por Mariana nas redes sociais, supostamente direcionadas ao ex-marido e à atriz Bella Campos, com quem Cauã tem sido ligado recentemente. Leo Dias, conhecido por não medir palavras, não perdoou a atitude da modelo: “Isso que eu não gosto. Amor, vamos falar o português claro? [...] É forte atrás de um celular, mas na frente da câmera não?”

A também apresentadora Gaby Cabrini reforçou a crítica: “Várias indiretas. A Mariana se posiciona a respeito do Cauã desde o término. Deu a polêmica com a Bella, ela aproveitou para soltar a língua. Detalhe importante: ela nunca dá o nome, só dá a indireta”.

Apesar da cobrança, Leo ainda relembrou um momento de simpatia da modelo durante o Carnaval: “Ela é uma querida, é um doce, foi musa da Grande Rio, entrou ao vivo com a gente no SBT Folia. Mariana, se eu peguei pesado, enfim, mas você podia ter parado e falado”.