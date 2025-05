Chris Brown é preso em hotel de luxo no Reino Unido

O cantor Chris Brown foi preso pela polícia britânica na madrugada desta quinta-feira (15/5), em um hotel cinco estrelas no Reino Unido, sob suspeita de envolvimento em um ataque violento ocorrido no início de 2023.

Segundo o jornal Daily Mail, Brown foi surpreendido por detetives da Polícia Metropolitana por volta das 2h da manhã, no luxuoso The Lowry Hotel, em Manchester, poucas horas após desembarcar no aeroporto local a bordo de um jato particular. A prisão está ligada a uma denúncia feita pelo produtor musical Abe Diaw, que afirma ter sido brutalmente agredido pelo cantor em uma conhecida boate de Londres.

O episódio teria ocorrido em fevereiro de 2023, na Tape, casa noturna badalada localizada em Mayfair. De acordo com Diaw, o artista “o atacou sem qualquer provocação, atingindo sua cabeça com uma garrafa duas ou três vezes”. E os relatos não param por aí. Segundo o produtor, mesmo após cair no chão, ele continuou sendo agredido com socos e chutes por Chris Brown.

A denúncia só veio à tona agora, e a polícia britânica decidiu agir com firmeza. De acordo com o The Sun, o cantor foi levado sob custódia para prestar depoimento em uma delegacia de Manchester. O caso ainda está em andamento, e nenhuma declaração oficial foi divulgada pela equipe do artista até o momento.