Marrone fala após queda do palco: "15 pontos e cinco costelas trincadas"

O cantor Marrone, dupla sertaneja Bruno & Marrone, abriu o coração pela primeira vez sobre o acidente que quase terminou em tragédia. Ele caiu do palco durante um show em Goiânia, no dia 10 de maio, e revelou neste domingo (18) ao Fantástico que os ferimentos foram bem mais sérios do que se imaginava.

“Esse dedo tentando segurar… Minha mão ainda dói. Foram 15 pontos”, contou o artista, que também sofreu fraturas internas. “As costelas são muito sensíveis”, disse ele, referindo-se às cinco costelas trincadas que sofreu com o impacto da queda.

O momento de susto tomou conta da equipe e do público, e foi o parceiro de palco há quase quatro décadas, Bruno, quem trouxe o alívio imediato. “Quero agradecer meu parceiro, meu irmão, por estarmos juntos há 39 anos”, declarou Marrone, visivelmente emocionado. Bruno relembrou o susto com sinceridade: “Eu fiquei mais tranquilo sabendo que ele estava acordado”.

Ícone do sertanejo e conhecido por dominar o acordeon nos shows, Marrone admitiu que está abalado por não conseguir mais tocar. “Vim da roça, aprendi a tocar sanfona na roça. Foi ela que me inspirou. E agora não consigo tocar”, lamentou, em um dos momentos mais tocantes da entrevista.

Mesmo com as dores físicas e as limitações, o cantor mantém sua fé inabalável e enxerga propósito no que viveu. “Perante Deus, todos somos iguais, filhos dele. O que temos que passar, vamos passar. Às vezes, é para abrir mais a nossa mente”, refletiu.

Em meio às mensagens de carinho e apoio, Marrone contou que foi surpreendido com uma ligação especial de Leonardo. “Ele me ligou, brincalhão como sempre”, revelou, com um sorriso que escapava em meio ao cansaço visível.

Essa não é a primeira vez que Marrone encara um livramento. O sertanejo também sobreviveu a uma queda de helicóptero há alguns anos. Agora, com o apoio dos fãs, dos amigos e da música que o moldou desde a infância, ele segue firme no processo de recuperação, determinado a voltar aos palcos com a mesma entrega de sempre.