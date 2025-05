Ana Hickmann faz revelação sobre seu relacionamento: "Já casamos!"

A apresentadora Ana Hickmann publicou um novo vídeo em seu canal no YouTube nesta segunda-feira (19), onde revelou que já oficializou sua união com o chef de cozinha Edu Guedes.

Ao responder perguntas dos seguidores, Ana não deixou dúvidas sobre o status do relacionamento. “Já, nós já casamos no civil, e respondendo a outra pergunta que tinha nessa lista ‘Você já se separou?’, sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento no religioso do jeito que a gente merece, e do jeito que eu sempre sonhei. E vai acontecer”, disparou ela, sem medo de expor sua felicidade.

A cerimônia religiosa, no entanto, ainda não tem data marcada. O motivo são as obras da fazenda adquirida por Edu Guedes, onde o casal pretende realizar a festa. “A fazenda do Edu, que ele comprou há um tempo e está sendo restaurada. Toda obra ela atrasa, então só vou marcar a data com Edu quando o paisagismo começar. Demorei tanto para conseguir isso e agora quero que seja tudo bonitinho e perfeito”, explicou a loira, sem esconder a empolgação.

Ana se emocionou ao contar que seu filho, Alezinho, de 10 anos, fez um pedido especial. “Ele quer me levar ao altar”, revelou. A apresentadora também falou sobre a possibilidade de aumentar a família: “Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para Edu. Se a gente receber esse presente de Deus será maravilhoso”.