Andressa Urach fala sobre traição após doar fortuna: "Ingratidão"

A ex-Fazenda Andressa Urach, nesta segunda-feira (20), revelou estar enfrentando uma das fases mais dolorosas de sua vida. Ela denunciou a traição de pessoas próximas, justamente aquelas que mais ajudou, financeiramente e emocionalmente.

“Doei tempo, energia e dinheiro para pessoas que amava, mas, no final, fui apunhalada. Ingratidão é uma dor que machuca a alma”, escreveu a influenciadora em seu perfil oficial.

Urach também enfrenta obstáculos profissionais, especialmente com as redes sociais, que têm sido sua principal ferramenta de trabalho. Segundo ela, há uma limitação na liberdade de expressão que a impede de compartilhar suas opiniões de forma plena. “O mundo está decepcionante. Liberdade de expressão não existe mais? O que fiz de errado? Falar a verdade?”, questionou.

A ex-modelo ainda afirmou que busca forças na espiritualidade para lidar com o momento. “Preciso me fortalecer espiritualmente. Vou buscar Deus no meu quarto, em silêncio, porque a fé ainda é meu refúgio”, finalizou, deixando claro que o sofrimento mexeu profundamente com seu emocional.