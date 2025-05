Após término, Hariany faz retiro espiritual e conta motivo nos stories

Depois de um fim de relacionamento cercado de especulações, Hariany Almeida decidiu buscar refúgio longe dos holofotes. A influenciadora e ex-BBB, de 27 anos, revelou que fez um retiro espiritual para cuidar da própria saúde emocional e reencontrar o equilíbrio que, segundo ela mesma, estava sendo deixado de lado.

Ao abrir uma caixa de perguntas, Hari respondeu a um fã que queria saber o que a motivou a se afastar por um tempo. A resposta deixou no ar referências ao término com o cantor Matheus Vargas, de 28 anos, filho do sertanejo Leonardo.

“Passei por muitas coisas que me machucaram… tudo isso vai criando marcas, depois passei por aquela fase chata que vocês sabem…”, declarou, sem citar nomes diretamente, mas deixando claro que as feridas emocionais ainda estão em processo de cura.

A situação, segundo ela, foi se agravando a ponto de afetar seu bem-estar espiritual. “E não tirei um tempo pra mim, emendei uma coisa na outra, e eu percebi que se eu não desse essa pausa para cuidar da mente e espírito eu não ia conseguir ter paz comigo mesma. E posso dizer que foi a melhor escolha, às vezes é preciso pausar para ouvir o que tem aqui dentro”, finalizou a ex-sister.