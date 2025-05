Ana Castela descarta carreira internacional e revela seu objetivo na música

Ana Castela, 21 anos, afirmou em entrevista à Quem, que não ter planos imediatos de carreira internacional, apesar do impacto crescente de seus hits no Brasil. A cantora explicou que prefere “ficar aqui no meu Brasilzinho” antes de buscar sucesso no exterior.

Conhecida pelos sucessos “Solteiro Forçado”, “Nosso Quadro” e “Pipoco”, Ana tem sido comparada à eterna rainha dos baixinhos graças ao seu estilo irreverente e aos figurinos coloridos. “Xuxa para brutinhos. Eu adoro. Vou ser muito sincera que, até agora, ainda não sei qual [segredo], mas eu suponho que possa ser as roupas brilhantes, o meu jeitão meio moleca. As músicas são animadas, dançantes, isso cativa muito a criançada também”, avaliou.

Apesar de sua imagem divertida e de forte apelo infantil, Ana lembra que mantém um equilíbrio: “A Ana Flávia não aparece tanto no Instagram, faço as coisas no off. Sou muito leve, sou realmente uma criança e acho que a Ana Castela tem que ser um pouquinho mais adulta. Tem muitas coisas que são mais sérias quando envolve a Ana Castela”.

A artista, que prepara o lançamento do álbum “Let’s Go Rodeo”, argumenta que a escolha do título em inglês foi apenas “para ficar chique”: “Um dia, quem sabe, nessa vida, vamos cantar em inglês, mas, por enquanto, está todo em português”.

“Não tem plano para carreira internacional. É o sonho dos meus empresários, do meu pessoal do escritório, mas falei para eles que, por enquanto, quero ficar aqui no meu Brasilzinho mesmo, conquistar minhas coisas por aqui. Quem sabe, ano que vem, eu falo: ‘Bora fazer uma carreira internacional lá fora’. Mas, por enquanto, estou feliz aqui no meu Brasil”.