Virginia Fonseca desconversa sobre possível reinado na Grande Rio

O nome de Virginia Fonseca foi supostamente eleito para substituir Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio a partir do Carnaval de 2026, e a influenciadora falou sobre o assunto pela primeira vez durante sua participação no reality show Rancho do Maia, de Carlinhos Maia.

Em entrevista ao portal LeoDias, a esposa de Zé Felipe evitou cravar sua coroação: “Não sei… Nada confirmado ainda… Vamos ver. Se é para ser, vai ser, Deus abençoe”, declarou. A resposta ambígua não impediu que admiradores e críticos especulassem sobre o que está por vir.

Fontes ligadas à agremiação garantem que Virginia já foi sondada pela diretoria da escola de Duque de Caxias e que a cerimônia de apresentação aos ritmistas pode ocorrer ainda neste semestre. Caso a escolha seja oficializada, ela herdará o posto de Paolla Oliveira e irá desfilar à frente da bateria.