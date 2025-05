Mãe de Virginia ataca padre Patrick por fala na CPI das Bets e é respondida

O Padre Patrick Fernandes, convidado desta quarta-feira (21/5) a falar na CPI das Bets, que investiga irregularidades em casas de apostas online, causou desconforto fora do Senado. A empresária Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, reagiu negativamente à fala do padre e fez um comentário polêmico nas redes. O padre respondeu diretamente.

Margareth sugeriu que ele teria aceitado o convite apenas para aumentar sua visibilidade. “Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento. Está inseminando [sic] o ódio. É o fim dos tempos mesmo!”, escreveu a sogra de Zé Felipe em uma publicação.

O padre não deixou passar e rebateu a crítica. “À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito”, iniciou Patrick.

Em seguida, reforçou seu respeito pela família de Virginia. “Gostaria de dizer que você tem uma família linda e que respeito profundamente. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente. Você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esses, porque além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros.”

Fechando o recado, o padre sugeriu que Margareth assistisse à íntegra de seu depoimento e refletisse sobre sua crítica. “Logo, já que está com tempo, assista por completo o vídeo da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Eu estive ali para ALERTAR sobre jogos online. Se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas não acho que eu quem acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe.”

Durante sua fala na comissão, padre Patrick fez um apelo por maior regulamentação da publicidade relacionada às apostas digitais. “Acho que deveria ter alguma legislação para ao menos inibir as divulgações, os influenciadores que estão fazendo, já que não tem como, pela lei que nos rege, acabar com as casas de apostas, acho que deveria ter políticas para inibir quem está divulgando, com uma represália maior, imposto, sei lá”, declarou.