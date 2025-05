Luana Piovani alfineta Globo e tem resposta de Tatá Werneck: "Uma voadora"

Um comentário de uma fã nesta quarta-feira (21) nas redes sociais sugeriu que a Globo substituísse Tatá Werneck por Luana Piovani. A atriz não apenas viu como fez questão de responder.

“Falta dinheiro e coragem, amada, eles não topam quem não os reverencia e sempre diz amém”, escreveu Luana, sem poupar críticas à emissora. A fala repercutiu rapidamente e chegou até Tatá, que decidiu se manifestar.

A apresentadora do Lady Night reagiu com ironia. “Luana é maravilhosa! Inteligente, linda, corajosa! Uma mulher potente e uma mãezona, uma grande atriz também. Só não entendi porque me meteram nessa do nada (risos). Estou aqui trocando meu absorvente indo gravar e do nada tomo uma voadora”, declarou Tatá, que ainda completou: “Mas eu também não sou de baixar a cabeça não. Acho que nenhuma mulher chega numa posição de destaque se não se posicionar. Admiro muito Luana também por isso. Seria incrível um programa dela na TV”.

Pouco depois, Luana usou seus stories para repostar o comentário e agradeceu a resposta: “Grata pelas doces palavras”.