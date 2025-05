Filho de Latino expõe abusos e manipulação do pai: "Mentiroso, traidor"

Em um desabafo, Guilherme, de 26 anos, filho do cantor Latino expôs situações que viveu com o pai e o acusou de manipulação, mentiras e abandono emocional.

"Todo mundo acha que meu pai é um mocinho. Eu morei com ele e vi o que acontece dentro de casa. São coisas desumanas. Me forçou mentir várias vezes. Manipulador, mentiroso, traidor. Todo mundo já conhece a fama dele", declarou Guilherme, num dos trechos.

Segundo ele, a convivência sob o mesmo teto era insustentável e cercada de abusos psicológicos. O jovem afirma que só começou a receber ajuda financeira de Latino há cerca de seis meses, e mesmo assim, em tom de humilhação. "Ele nunca pagou pensão. Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses e usa isso para me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", revelou.

O desabafo também incluiu críticas à mãe biológica, Verônica Rodrigues, que segundo ele, teria se afastado após conflitos familiares. "Minha mãe e meu pai verdadeiros não são mocinhos. Minha mãe armou com a família inteira. Teve que fugir para o Mato Grosso de tanto que aprontou. É uma coisa que não tem nada a ver com meu pai. Ele expôs ela e isso mostra o caráter [dele]", declarou Guilherme, demonstrando mágoa dos dois lados da família.

Ele ainda contou que Latino só teria demonstrado interesse em se aproximar depois que sua existência se tornou pública. "Só quis saber de mim depois que apareceu na mídia que eu era filho do Latino. Antes disso, minha mãe nunca quis saber de mim", afirmou.

Guilherme fez questão de reconhecer momentos bons com os pais. “Sou muito grato a muitas coisas que eles fizeram, foram muitas coisas boas, mas as más prevaleceram, principalmente essa de me expor e a última que minha mãe fez. Não vou falar o que é, porque ela vai se ver [comigo] na Justiça.”

Ainda em resposta a boatos envolvendo seu nome, o jovem negou que tenha tido envolvimento com drogas e esclareceu: “Só fui viciado em bebida alcoólica”.