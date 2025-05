Padre Fábio de Melo é criticado por apresentadora do SBT: "tá errado gente"

A apresentadora Dani Brandi, do SBT, durante o encerramento do programa Fofocalizando nesta quarta-feira (21), fez duras críticas ao padre Fábio de Melo após a repercussão do episódio envolvendo a demissão de um gerente de cafeteria em Joinville (SC).

Tudo começou quando o padre, compartilhou uma reclamação sobre o atendimento que recebeu no local. A exposição pública acabou culminando na demissão do gerente, o que acendeu o alerta sobre o impacto da influência digital na vida de pessoas comuns.

MACETA! Dani Brandi faz um comentário NECESSÁRIO sobre o caso do Padre Fábio de Melo.



"Ai a gente tem um Padre, que é super POP, 26 milhões de seguidores, que sabe do poder que ele tem da palavra, q não é de Deus, e da Internet.. e ele está ajudando a fomentar uma estatística… pic.twitter.com/XJIFhNyNCK — Brenno (@brenno__moura) May 21, 2025

“Posso fazer um comentário? A gente vive num Brasil hoje que só no primeiro trimestre de 2025, nós temos mais de sete milhões de pessoas desempregadas de acordo com dados que foram divulgados no IBGE”, iniciou Dani, já contextualizando sua crítica.

Ela seguiu com um recado direto ao padre: “Aí a gente tem um padre, que é super pop, 26 milhões de seguidores, que sabe do poder que ele tem da palavra, e não é da palavra de Deus, é do poder da palavra na internet. E aí por tão pouco, você vai até a sua rede social para falar mal de um funcionário que você poderia ter resolvido ali… Ele tá ajudando a fomentar uma estatística tão triste, que é do desemprego. Não precisa, né?”

Leo Dias, que também estava na bancada, concordou de imediato: “Não precisava. A gente tem que ter noção, né? Das consequências das nossas atitudes.” Dani reforçou: “Da responsabilidade.”

A conversa seguiu em tom crítico, com Leo Dias apontando que “a internet tá enlouquecendo todo mundo”. Dani, então, foi além e finalizou com um desabafo que repercutiu nas redes: “As pessoas estão doentes. A gente vive hoje uma inversão de valores de sociedade, é valorizado quem tem muitos seguidores. Isso tá errado, gente. A gente não pode esquecer das origens, valor não tem nada a ver com preço e nem com número de seguidor.”