Gretchen e Esdras abandonam o Power Couple 7 de madrugada

Gretchen e Esdras deixaram o Power Couple 7 nesta sexta-feira (23) após 25 dias de confinamento. Sem alarde, os dois procuraram a produção após uma conversa privada e não retornaram mais à sede.

A saída foi comunicada oficialmente aos demais participantes por Rafa Pessina, que leu o aviso da direção: “Atenção, casais. Gretchen e Esdras optaram por desistir da competição e não fazem mais parte do Power Couple 7. Por conta disso, todos os casais terão um quarto privativo e a sala não pode ser mais escolhida para a divisão dos quartos. O jogo segue normalmente para todos vocês.”

Nos bastidores, a saída do casal já era ventilada desde a segunda DR, quando demonstraram insatisfação com a permanência de Talira e Rafa Pessina. Na ocasião, a cantora chegou a comentar com colegas sobre a possibilidade de ir embora. A tensão se arrastou por semanas, até culminar na decisão definitiva, tomada logo após a eliminação de Francine e Junior.

Essa não é a primeira vez que Gretchen deixa um reality. Em A Fazenda 5, exibida em 2012, ela também pediu para sair após 39 dias, alegando saudades dos filhos. Já no Power Couple, esta é sua segunda participação. Em 2016, ela competiu ao lado do ex-marido, Carlos Marques.