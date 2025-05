Bella Campos se emociona ao falar de antes da fama: "sobrevivência"

Convidada do quadro “Vou de Táxi” do “Domingão com Huck”, a atriz Bella Campos caiu no choro ao falar sobre as dificuldades que enfrentou antes de conquistar um lugar nas telas. No auge da fama com a novela Vale Tudo, onde interpreta Maria de Fátima, Bella revelou que sua trajetória artística começou não por glamour, mas por necessidade.

“A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência”, disse ela, visivelmente abalada. Em conversa com Luciano Huck, Bella revelou que, na infância, sua família vivia sob constante tensão financeira. “Eu só queria sobreviver, só queria ter o mínimo de condição, porque a gente vivia uma realidade em que precisava escolher entre pagar a conta de luz, o aluguel ou a compra do supermercado”, contou.

A atriz também comentou sobre as críticas que vem recebendo por sua atuação na novela. Sem fugir do tema, Bella mostrou firmeza ao se posicionar diante dos comentários negativos, mas deixou claro que está focada em sua evolução.