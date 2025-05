Simone Mendes chora no palco: "Uma das piores coisas para o artista"

No último domingo (25/5), no palco do Curitiba Country Festival, Simone Mendes, de 40 anos, não conteve as lágrimas ao enfrentar uma de suas noites mais difíceis como artista. Com a voz comprometida, a cantora subiu ao palco com dificuldades vocais e emocionou o público ao desabafar sobre a frustração de não conseguir cantar como gostaria.

“Não sei se vocês estão percebendo, mas estou sem voz, a minha voz está rouca, falha. Uma das coisas piores para o artista é não poder fazer com excelência o que mais ama fazer. Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês, espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo”, disse a artista, tentando conter o choro enquanto falava ao microfone.

Simone não decepcionou o público e se manteve no palco, entregando um show carregado de emoção. A plateia, por sua vez, reagiu com carinho e apoio, cantando em coro “Simone, eu te amo” enquanto a artista lutava para seguir a apresentação.

Horas antes, a cantora já havia dado indícios de que enfrentaria dificuldades. Em seus stories no Instagram, publicou um vídeo em que dizia “ruim voz hoje”, enquanto aparecia em repouso e realizando cuidados vocais.