Macron leva empurrão no rosto da esposa: "Briga de casal", diz gabinete

Um vídeo envolvendo o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-dama Brigitte Macron viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (26/5). As imagens mostram um momento entre o casal durante o desembarque no Vietnã, quando Brigitte aparece empurrando o rosto do marido com as duas mãos.

A cena aconteceu assim que a porta da aeronave se abriu. O casal parecia discutir e, em um movimento rápido, a primeira-dama levou as mãos ao rosto de Macron e o empurrou, num gesto que muitos internautas interpretaram como um tapa simbólico. O presidente, visivelmente surpreso ao notar a presença da imprensa, rapidamente tentou disfarçar, virou-se para acenar e estendeu o braço para a esposa, que recusou o contato.

A princípio, o gabinete presidencial tentou negar a autenticidade do registro, mas horas depois confirmou que houve, sim, um atrito. Um assessor de Macron descreveu o episódio como uma “inofensiva briga” de casal. Outra fonte oficial foi além, tentando abafar a repercussão: “Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando”, alegou.