Demi Lovato se casa com Jordan Lutes em cerimônia íntima nos EUA

Demi Lovato agora é oficialmente uma mulher casada. A cantora e atriz, de 32 anos, trocou alianças com o músico e compositor Jordan “Jutes” Lutes, de 34, em uma cerimônia reservada que aconteceu na Califórnia neste domingo (25). A união, celebrada entre familiares e amigos mais próximos, foi destaque na Vogue americana.

O casal se conheceu em janeiro de 2022 durante sessões em estúdio para o álbum Holy Fvck, levou a parceria musical para a vida pessoal. Demi caminhou até o altar usando um vestido branco pérola assinado pela Vivienne Westwood, confeccionado em cetim de seda pesado e com corpete justo.

“Sou fã dos designs de Vivienne há muito tempo”, contou Demi à revista. A escolha da estilista não foi por acaso. “Quando eu estava pensando [no estilo de vestido que eu queria], muitas vezes me peguei pensando nos designs de Vivienne, especificamente como as silhuetas realmente complementam as curvas do seu corpo e seu uso de espartilhos”, acrescentou a artista.

Para a festa, Demi escolheu um segundo vestido da mesma grife, com pérolas delicadas caindo do decote. “Houve muita atenção aos detalhes no bordado do vestido de recepção”, revelou ela.