Ana Hickmann pede prisão de Alexandre Correa por pensão alimentícia

No dia 20 deste mês, a apresentadora Ana Hickmann acionou a Justiça e pediu a prisão do ex-marido Alexandre Correa por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia ao filho do casal, Alezinho. A informação foi divulgada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira.

O pedido de prisão preventiva tem como base a dívida acumulada por Alexandre, que, segundo Ana, não estaria cumprindo os prazos estabelecidos pela Justiça para o pagamento dos valores devidos. Representando os interesses do filho, a apresentadora detalhou no processo que todas as responsabilidades financeiras com o menino têm recaído integralmente sobre ela.

O caso vem à tona dias depois de rumores de que a mansão do ex-casal, avaliada em R$ 40 milhões e localizada em Itu, interior de São Paulo, estaria abandonada e até prestes a ir a leilão. O imóvel viralizou nas redes sociais, reacendendo o interesse público pelo processo de separação, que segue em trâmite desde o fim de 2023.

Na petição, Ana Hickmann acusa o ex de manter uma rotina de trabalho ativa e lucrativa, o que, segundo ela, comprovaria a capacidade de quitar a dívida. “Ele está dando palestras, fazendo publicidade, participando de podcasts”, afirma a defesa da apresentadora, que reforça: apesar da movimentação financeira de Alexandre, o filho estaria sendo sustentado apenas por Ana.

A batalha judicial entre os dois já passou por acusações de violência doméstica, disputa de bens e agora atinge uma nova esfera, envolvendo o bem-estar e os direitos da criança. Até o momento, Alexandre Correa não se pronunciou publicamente sobre o novo pedido feito pela ex-mulher.