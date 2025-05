Andrea Nóbrega faz cirurgia no busto após complicações: "Encapsulou"

Andrea Nóbrega revelou neste domingo (25) que precisou passar por uma cirurgia para troca de prótese de silicone após 24 anos. Aos 65 anos, a empresária e ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega compartilhou com seus seguidores os bastidores do procedimento e, sem rodeios, explicou os motivos da operação: sua antiga prótese havia encapsulado, uma complicação comum com o tempo de uso.

“Vou fazer essa cirurgia porque eu tenho um silicone há 24 anos. É, a duração era 20, né, o antigo encapsulou. Chegou a hora de trocar. Eu vou tirar, vou colocar outro menor, aí depois eu vou fazer uma pequena lipo, dar uma puxadinha. Resumo: vou virar uma garota de 15 anos [risos]”, disse Andrea em um dos vídeos publicados em seu Instagram.

O encapsulamento da prótese é uma reação natural do organismo ao detectar um corpo estranho, mas quando a cápsula que se forma ao redor do implante endurece ou contrai, pode causar desconforto, dores e até alterações estéticas visíveis, o que exige intervenção cirúrgica.

Acompanhada pelo cirurgião plástico Dr. Luiz E. Matne, Andrea mostrou cenas no centro cirúrgico e fez questão de agradecer à equipe médica pelo carinho e profissionalismo. “Vlog da minha cirurgia! Compartilhando com vocês um pouco da minha cirurgia com o @dr.luizematne e sua equipe maravilhosa! Só tenho que agradecer o cuidado e carinho de vocês. Agora é só aguardar a recuperação”, escreveu a empresária na legenda.

Logo após a operação, Andrea voltou às redes para tranquilizar os fãs. “Oi, gente, já estou em casa. Vai ficar bonito, mas dói! Torçam pela minha recuperação, mas foi válido, porque o busto encapsulou. Encapsulou tem que tirar, porque aí começa a dar uma ardência e já estava na hora. Tirei, coloquei um menor, diminuí a pele. Já que estava lá, [o médico] fez uma lipo, fez meu abdômen, estou enxutíssima. Abdômen novo, peito novo, tudo novo!”, contou, sempre com seu bom humor característico.