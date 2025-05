Bia Miranda fica em choque ao receber fatura pela UTI da filha de um mês

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, compartilhou nas redes sociais o susto ao conferir a fatura de R$ 25 mil pelos três dias de internação de sua filha Maysha, de apenas um mês, na UTI neonatal. Ao publicar o print do valor ao lado do pai da bebê, Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, Bia apareceu com a mão na cabeça e brincou com o custo: “25 mil reais os três dias da Maysha na UTI. É, manas, bora fazer dinheiro”, escreveu ela em seu story.

A pequena Maysha nasceu em 23 de abril e já passou por momentos delicados no hospital. No último domingo (25), a influenciadora comemorou o primeiro mês de vida da filha com uma decoração inspirada na princesa Branca de Neve. “Oh, mamãe, que lindo! Olha o que as titias colocaram para a princesa”, declarou, emocionada, ao mostrar o cuidado da equipe médica.

Ainda em internação, Bia atualizou os seguidores sobre a recuperação da bebê: “Estamos saindo aqui do hospital, vamos embora. A Maysha já tá no bercinho, já tá usando roupa. Tá com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair”. Ela também comentou a roupinha grande demais e a necessidade de ajustar o fechamento com um grampo.

Apesar de ainda não ter previsão de alta, Bia demonstrou otimismo com o ganho de peso acelerado da filha: “Eu posso estar maluca pensando desse jeito? Posso. Mas ela tá engordando tão rápido... Todo dia ela ganha cem gramas.”

Maysha é a segunda filha de Bia Miranda. A influenciadora também é mãe de Kaleb, de 10 meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Buarque, que atualmente vive com o pai.