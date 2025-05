Bruna Marquezine é cercada por fãs em bar lotado de Botafogo

Bruna Marquezine surpreendeu ao aparecer na calçada de um bar agitado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, no último fim de semana. De pé, a atriz de 29 anos conversou animada com amigos, atendeu a pedidos para selfies e dispôs-se pacientemente a posar ao lado de fãs, que não economizaram em aplausos e gritos de “Bruna!”.

Os vídeos compartilhados nos stories mostram o estabelecimento lotado, cenário pouco comum para quem está acostumada a ver a artista em grandes eventos. A presença da atriz chamou ainda mais atenção porque, na semana anterior, ela havia aparecido apenas num show de Marina Sena, quando reencontrou o ex-namorado João Guilherme. No camarote, ambos trocaram um beijo no rosto e mantiveram um clima cordial, cenas que alimentam especulações sobre a relação desde o término, em fevereiro.

Bruna e João Guilherme começaram o namoro há cerca de um ano e celebraram juntos o 23º aniversário do influenciador numa fazenda do pai dele, o sertanejo Leonardo, em Goiás, pouco antes de decidirem se afastar. Apesar dos rumores, a atriz segue sua rotina de baladas e aparições públicas, mostrando que mantém a ligação com o público sem se intimidar.