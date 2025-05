Virginia e Zé Felipe reaparecem juntos após fim do casamento

Virginia Fonseca e Zé Felipe reapareceram juntos em um vídeo para explicar o fim do casamento que durou cinco anos. O ex-casal, que construiu uma das famílias mais acompanhadas do país, decidiu colocar um ponto final na relação antes que as coisas tomassem outro rumo, e garantiram que não tem marketing envolvido.

“Estamos aqui depois de postar que encerramos o ciclo como casal, mas a gente continua como amigos, não é marketing, Zé não vai lançar música, não vou lançar produto, tem nada a ver”, afirmou Virginia nos vídeos publicados nesta quarta-feira (28), sob a legenda “Esclarecendo dúvidas”.

Visivelmente emocionados, os dois tentaram amenizar a inquietação dos seguidores que esperavam briga ou reviravolta. “Antes de dar uma briga, a gente não quis dar brecha pra um sair um odiando o outro”, justificou a apresentadora. A decisão, segundo ela, foi tomada com maturidade e respeito.

Virginia, como de costume, não perdeu o tom descontraído e explicou de forma direta: “No português mais claro, a gente só não tá beijando e nananam [transando]”. A fala arrancou reações imediatas nas redes, que seguem tentando processar o fim de uma das relações mais midiáticas dos últimos tempos.

“Choramos a noite toda”. O casal, que é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, reforçou que seguirá unido como família, mas agora em uma nova configuração. “Ninguém é inimigo”, frisaram.