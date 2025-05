Humorista Marleninha Matos morre em Vinhedo e colegas do ‘Pânico’ lamentam

A atriz Mônica Souza, conhecida como Marleninha Matos no Pânico, faleceu nesta segunda-feira (26). A prima da humorista, Vera Lucia Barbosa, comunicou nas redes sociais o falecimento da artista em Vinhedo, interior de São Paulo, sem revelar a causa do óbito.

“Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Matos do Pânico. Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo (onde ela residia)”, escreveu Vera Lucia, convocando o elenco a prestar sua última homenagem.

Mônica ganhou destaque ao interpretar, tanto na RedeTV! quanto na Band, uma hilariante versão de Marlene Mattos, ex-diretora e empresária de Xuxa. Rodrigo Scarpa, o Vesgo do Pânico, recordou o momento em que a “presepada” alavancou a audiência: “Ela estreou na TV em 2004, na reportagem Vesgo invade a Band. A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record”.

Outro nome histórico do programa, o humorista Carioca, expressou de forma sucinta sua tristeza: “Que pena… meus sentimentos…”. Nas redes, fãs relembraram os momentos de ouro do Pânico e manifestaram saudades da fase em que Marleninha Matos invadia estúdios com sua irreverência.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias da morte. Familiares e amigos aguardam a transferência do corpo para o velório, que ocorrerá ainda hoje no cemitério municipal de Vinhedo. A ausência de detalhes médicos e o legado de Mônica Souza deixam um misto de saudade e curiosidade sobre seus últimos dias.