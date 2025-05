Ivete Sangalo celebra 53 anos nesta terça-feira

Ivete Sangalo completa 53 anos nesta terça-feira (27) e foi surpreendida por um tributo de sua equipe, narrado pela cantora Preta Gil. No vídeo publicado nas redes sociais, são exibidas imagens que ressaltam a “alegria contagiante” e a “pura simplicidade” da baiana, descrita como “mulher amorosa e poderosa”.

“Hoje é dia de Ivete… E tudo o que a gente quer é te desejar aquilo que você espalha por aí todos os dias: amor, e muita, muita música! Feliz aniversário, Veveta! Obrigado por ser inspiração. Que seu caminho seja sempre de luz, e que nunca faltem palcos, festas e alegrias na sua vida!”, diz a legenda oficial, embalando o tributo com o clima festivo que ronda a estrela há décadas.

A celebração continuou nos comentários. Rita Batista exaltou: “Viva! Aquela que faz da vida uma festa, que é a personificação da alegria, que traduz a existência em felicidade. Parabéns”. Saulo foi na mesma linha: “A moça mais bonita da cidade. Coração generoso. Vivaaa!”. Lore Improta e Evaristo Costa também deixaram suas mensagens: “Parabéns, rainha” e “Muita felicidade. Muito mais sucesso. Te amo”, respectivamente.

No Instagram, Daniel Cady dedicou uma declaração apaixonada à esposa. “Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia. Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor”, escreveu o nutrólogo, reforçando o tom íntimo da homenagem.