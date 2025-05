Após crise de labirintite, Lula reaparece com compromissos no Nordeste

Depois de um início de semana de cancelamentos por conta de saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a cumprir agenda oficial nesta quarta-feira (28). Uma crise de labirintite o afastou temporariamente dos compromissos públicos.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula viajará às cidades de Salgueiro (PE) e Cachoeira dos Índios (PB) ainda esta semana. A volta aos trabalhos presenciais acontece sob vigilância médica, já que o presidente segue sendo medicado para controle das vertigens.

Na segunda-feira (26), o chefe do Executivo sentiu os primeiros sintomas e precisou cancelar sua participação em cerimônias oficiais. Ele foi atendido pela infectologista Ana Helena Germoglio, que o acompanha desde o início de seu terceiro mandato. No boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, exames de sangue e imagem apresentaram resultados “dentro da normalidade”, mas a recomendação foi de repouso absoluto.

Lula seguiu trabalhando de casa. Na terça (27), operou diretamente do Palácio da Alvorada, enquanto era substituído por ministros e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin nas funções presenciais. A ausência do presidente foi notada em uma cerimônia pelo Dia do Diplomata e em uma reunião com reitores de universidades federais, esta última conduzida por Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda).

A previsão médica é de que os sintomas sejam controlados em até 48 horas, o que reacende a expectativa sobre como Lula lidará com a intensa agenda que o espera. Mesmo sem ainda aparecer ao vivo em compromissos públicos, a confirmação das viagens ao Nordeste sinaliza que o presidente está pronto para retomar o ritmo.