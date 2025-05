Leonardo divulga aposta online após anúncio do fim do casamento do filho

Poucas horas depois da confirmação do fim do casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, o cantor Leonardo, pai do sertanejo e ex-sogro da influenciadora, apareceu em suas redes sociais promovendo uma aposta online, o Pix do Milhão. A postagem foi feito nesta quarta-feira (28), mesmo dia em que o ex-casal publicou um vídeo conjunto sobre a separação.

"Alô, galera! Hoje é quarta-feira e o Pix do Milhão vai te dar 100 mil reais. Você vai ser o nosso sorteado do Pix do Milhão aqui com o Leonardo e com o Pix do Milhão, tá bom? Acesse o nosso link aqui porque daqui a pouquinho o Pix do Milhão vai sortear para você 100 mil reais. E você pode, com certeza, ser sortudo, ser esse ganhador. Pix do Milhão! Acesse o nosso link aqui, meu filho! Vem com nós!", declarou o cantor, animado, nos Stories do Instagram.

Há apenas duas semanas, Virginia prestou depoimento como testemunha na CPI das Bets, no Senado Federal. Ela foi questionada sobre sua atuação como influenciadora na promoção de plataformas de apostas e os contratos que mantinha com empresas do setor.

Enquanto Virginia aparecia nas redes em um vídeo emocionado com Zé Felipe, reforçando que a separação não envolvia brigas ou jogadas de marketing, Leonardo optava por uma aparição voltada à publicidade, movimentando o já controverso universo dos jogos online.