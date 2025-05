Samara Felippo alfineta Lázaro Ramos: "Vai trabalhar!"

O ator Lázaro Ramos usava seu perfil, nesta terça-feira (27), para conscientizar o público sobre os projetos de lei que buscam ampliar o tempo da licença-paternidade no Brasil, atualmente limitada a apenas cinco dias, até que recebeu um comentário afiado da também atriz Samara Felippo.

“Você sabia que a licença-paternidade no Brasil ainda é de só 5 dias? Cinco. Dias. Como é que um pai vai participar dos cuidados da sua companheira e do bebê, conhecer o novo membro da família, e se adaptar a uma nova rotina nesse tempo?”, questionou Lázaro. Ele ainda mencionou os projetos de lei PL 3773/2023 e PL 6216/2023, ambos parados no Congresso, que propõem a ampliação para 30 dias. “Esta mudança pode ser um avanço importante”, escreveu.

“Só se for pra ele o que tem que fazer em casa, pra ficar dormindo e enchendo o saco, vai trabalhar!”, escreveu a atriz Samara Felippo, que ainda completou: “Eles precisam saber antes o que é paternidade ativa!”.

Diante da repercussão, Samara voltou à publicação para complementar sua opinião, desta vez, com uma pitada de crítica à cobertura midiática que, segundo ela, prioriza o sensacional.

“Pronto! Vou melhorar! Vamos ver se vai sair nos sites agora: Que post importante e que bom ter o Lázaro nessa luta conosco. Espero que os homens que são pais e os que desejam ser, estejam cada vez mais conscientes do que é uma paternidade ativa… (Acho que isso não sai nos sites, não dá clique! Tenho que escrever como escrevi aí a pauta chega mais rápido!)”, ironizou.