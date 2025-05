Karoline Lima volta à terapia e à igreja: "pagar o mal com o mal"

Karoline Lima, de 29 anos, revelou nesta quarta-feira (28) que voltou a frequentar a igreja e retomou as sessões de terapia após um longo período afastada. A influenciadora afirmou que decidiu cuidar da saúde mental diante do crescente caos da internet.

“Hoje vai ser o grande dia que vou voltar a fazer minha terapia. Estou me reconectando porque a culpa é de vocês. Eu deveria mandar para vocês o boleto”, disparou ela, sem meias-palavras. Em tom ácido, Karoline ainda brincou com as expectativas do tratamento: “Estou rezando para a minha psicóloga me aconselhar a devolver o mal com o mal. Olha que delícia! Mas acredito que ela não vai me aconselhar a isso”.

Karol destacou que sua exposição online é parte essencial do trabalho, mas que o peso emocional disso não pode ser ignorado. “Tem que viver em sociedade, então tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Ainda mais eu trabalhando com internet, não tenho a possibilidade de dar um soco na cara de certas pessoas”, disse.

A modelo contou que prefere se afastar das redes quando está bem. Para ela, dividir a felicidade na web pode acabar atraindo inveja. “Eu falo 'vou sumir', e vocês pensam que eu estou péssima. Não, estou tão ótima que prefiro não trazer a minha energia para cá porque vão querer derrubar”, desabafou.

Com a língua afiada de sempre, Karoline não esconde que segue em busca de paz, mesmo que, como ela mesma ironiza, torcendo para receber um “conselho diferente” da psicóloga.