Poliana Rocha curte vídeo que alfineta Virginia: "só vai ter dinheiro"

Aos 48 anos, Poliana Rocha curtiu um vídeo no Instagram em que a influenciadora Glau Borges dispara duras críticas à forma como Virginia estaria lidando com a crise conjugal.

“Para que tanta fama, tanta exposição, tanto dinheiro, se no final você corre o risco de quebrar exatamente o que era motivo para isso tudo? A sua família”, questiona Glau no vídeo, que já circula amplamente nas redes desde a última terça-feira (28), dia seguinte ao anúncio da separação. A influencer ainda completa com um aviso direto: “Cuidado, menina, senão daqui a pouco você só vai ter dinheiro”.

A fala ganhou repercussão não apenas pelo tom direto, mas principalmente por ter sido endossada silenciosamente com uma curtida de Poliana, esposa do cantor Leonardo e sogra de Virginia. Sem se pronunciar publicamente até o momento, a empresária optou por deixar sua opinião evidente com apenas um clique.

No vídeo, Glau Borges critica o que chama de "transformar separação em conteúdo", apontando que o engajamento em torno da crise virou uma espécie de combustível para as redes sociais. “O que me chama atenção é que até quando ela erra, age de forma impulsiva, ela é premiada por isso. A separação vira audiência, vira moeda”, disparou.

Ao longo do desabafo, Glau ainda lamenta que a família tenha sido deixada em segundo plano diante do turbilhão de fama e contratos. “É tão triste que vai quebrar tudo só porque está difícil”, disse, ao lembrar que o casal construiu juntos uma estrutura com três filhos.