Zé Felipe revela de quem partiu o término: "Não foi ela quem terminou"

Na manhã desta quinta-feira (29), o cantor Zé Felipe foi às redes sociais para abrir o coração e rebater ataques direcionados à ex-mulher Virgínia Fonseca após o anúncio da separação. Em uma fala franca e carregada de emoção, ele fez questão de defender a mãe de seus três filhos e deixar claro que a decisão de colocar um ponto final na relação foi tomada em comum acordo.

“Quero pedir do fundo do coração para todo mundo parar de atacar a Virginia, quem está atacando. Não foi ela quem terminou esse casamento, a gente entrou em um consenso: eu e ela, nós dois juntos. Vimos que isso seria o melhor, para não dar briga. A gente tem uma família, filhos e não tem quem está sofrendo mais ou menos”, disse Zé, visivelmente abalado.

A manifestação do cantor veio após internautas interpretaram que Virgínia estaria feliz durante um show em que Zé apareceu emocionado. Ele, então, pediu compreensão do público: “Cada um tem uma forma de sofrer e eu sei que ela está com o coração despedaçado, como eu estou também e é isso. Quero pedir que parem de inventar coisas, de coração”.

Mesmo separados, o cantor deixou claro que a convivência com Virgínia continua respeitosa e afetuosa. “Vida que segue. A gente tem que ter uma convivência maravilhosa e graças a Deus, a gente tem. O carinho e respeito existem. Porque o maior presente que eu tive na minha vida quem deu foi Deus e a Virginia e para ela da mesma forma”, declarou.

Na legenda da publicação, Zé Felipe fez questão de registrar sua gratidão: “Gratidão define. Obrigado por ser uma mãe maravilhosa para os nossos filhos. Você é uma mulher incrível, e mesmo que a vida siga caminhos diferentes, sempre vou estar aqui para te apoiar no que precisar.”

O ex-casal anunciou o término na última terça-feira (27). Juntos desde 2020, eles construíram uma família que se tornou uma das mais populares da internet, com milhões de seguidores e três filhos pequenos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.