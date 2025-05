Quem é Karol Gerez, envolvida nos rumores do fim de Zé Felipe e Virgínia

Desde que Zé Felipe e Virgínia Fonseca anunciaram o fim do casamento, na noite de terça-feira (27), a internet tem sido tomada por teorias, especulações. A bailarina Karol Gerez, de 22 anos, que faz parte do balé de Zé Felipe, foi apontada pela coluna Erlan Bastos em Off como o suposto pivô da separação, em meio a rumores de uma possível traição.

A reportagem apurou que Karol teria se envolvido com o cantor enquanto ainda trabalhava em sua equipe de shows. A assessoria de Zé Felipe foi procurada pelo Estadão, mas não se pronunciou até o momento. O espaço segue aberto.

Natural de São Paulo, Karol Gerez possui mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha vídeos de coreografias, bastidores de apresentações e registros ao lado de artistas. Além de atuar nos palcos com Zé Felipe, ela já trabalhou com nomes como MC Mari e MC Ryan SP. A dançarina também integrou o balé do programa da Eliana em uma edição especial no SBT, aumentando ainda mais sua visibilidade no meio artístico.

Nas redes, o nome de Karol disparou entre os assuntos mais comentados logo após o anúncio do término. Fãs do casal passaram a especular sobre a possível relação entre a dançarina e o sertanejo, embora nenhuma das partes tenha se manifestado diretamente sobre o assunto.

Enquanto isso, o rompimento entre Virgínia e Zé Felipe continua movimentando o noticiário e gerando desdobramentos que ainda prometem repercutir por muito tempo. O casal era um dos mais acompanhados do país, com milhões de seguidores e três filhos pequenos. A separação, além de surpreender o público, acendeu alertas nos bastidores sobre o que realmente motivou o fim dessa relação tão pública.