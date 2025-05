Cantor Matheus, da dupla com Kauan, tem R$ 700 mil roubados após assalto

Matheus, da dupla Matheus & Kauan, foi vítima de um assalto na última quarta-feira (28), enquando andava por São Paulo. Horas após o crime, os bandidos conseguiram acessar o aparelho, quebrar camadas de segurança e entrar nas contas bancárias de Matheus, e roubaram mais de R$ 700 mil. Tudo isso foi feito por meio de transferências via Pix, sem qualquer alerta ou bloqueio por parte da instituição financeira responsável pelas contas do artista.

Sem acesso ao perfil oficial, Matheus usou uma conta alternativa no Instagram para alertar amigos e fãs sobre o golpe. No desabafo, deixou clara a frustração com o sistema de segurança digital do banco:

“Gente, entrando aqui porque não consegui acessar o meu perfil @matheus_mek. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo... Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o banco conseguiu entrar, e adivinha? Mais de 700 mil reais roubados usando Pix (o banco não me contatou nenhuma vez pra saber se era eu ou não).”

Além disso, o cantor afirmou que os criminosos também conseguiram invadir seu WhatsApp pessoal, deixando a situação ainda mais delicada.

Apesar do prejuízo, Matheus ainda não revelou qual foi o banco envolvido, apostando na possibilidade de uma solução:

“Minha esperança é que resolva. Se resolverem, vão estar sendo justos pelo erro que cometeram e, com certeza, buscar melhorar o sistema antifraude! Caso não resolvam, falo pra vocês.”