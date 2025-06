Campos do Jordão ganha pousada inspirada em vilas europeias

Um novo conceito de hospedagem acaba de chegar à mais charmosa cidade da Serra da Mantiqueira. A Murano Pousada Boutique abre suas portas em Campos do Jordão, trazendo uma proposta que une sofisticação, bem-estar e atendimento personalizado, em um ambiente pensado para hóspedes exigentes que buscam mais do que uma simples estadia.

Com arquitetura inspirada nas vilas europeias e interiores que combinam o charme clássico com toques contemporâneos, a Murano se destaca por oferecer apenas 18 suítes exclusivas, todas cuidadosamente decoradas e equipadas com tecnologia de ponta, enxovais premium e banheiras de hidromassagem.

Além do requinte das acomodações, os hóspedes contam com um café da manhã amplo, servido até as 11.00 hrs, e um magnifico chá da tarde, servido diariamente das 16.00 as 18.00 hrs. Tudo isso cercado pela natureza exuberante e clima aconchegante característicos de Campos do Jordão.

A Murano chega ao mercado com o propósito de proporcionar momentos únicos e memoráveis, sendo ideal para casais em busca de romantismo, viajantes que prezam pela privacidade e visitantes que querem vivenciar o melhor da cidade com conforto absoluto.

Destaques da Murano Pousada Boutique:

18 suítes com design exclusivo.

Café da manhã até as 11, chá da tarde das 16.00 as 18.00 hrs

Adega climatizada com rótulos nacionais e internacionais

Serviços personalizados para cada hóspedLocalização estratégica, a poucos minutos do centro de Capivari

A Murano é mais que uma pousada: é um refúgio de elegância e tranquilidade em um dos destinos mais desejados do Brasil.