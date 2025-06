Maiara se isola em sala de cristais: "Boas energias"

Em meio à rotina intensa dos palcos e da vida pessoal, Maiara, da dupla com Maraisa, decidiu se recolher e buscar equilíbrio em um dos endereços mais sofisticados da capital paulista. A cantora compartilhou com os fãs, nesta segunda-feira (2), momentos de uma terapia holística realizada no spa do Hotel Rosewood, localizado no coração de São Paulo.

Em um espaço cercada por cristais, luz suave e silêncio, a artista fez um desabafo sutil: “Boas energias atraem boas energias… não se preocupando em estar só…. porque a nossa própria energia já nos vale! Gratidão”, escreveu nos stories ao exibir a sala de cristais.

O tratamento oferecido no local inclui técnicas como meditação guiada, Reiki e massagens na cabeça, tudo pensado para desconectar o corpo e a mente do caos urbano e promover uma reconexão profunda. Em outro momento compartilhado, ela aparece com os pés mergulhados em uma bacia durante uma etapa do processo, ao fundo, o som ambiente típico do local.